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Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы
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Российский фигурист Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы 

ТАСС 19 января 2018
Фото: ТАСС
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Турнир проходит в Москве.
Победу одержал испанец Хавьер Фернандес.
Соревновательная программа турнира завершится 20 января.
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