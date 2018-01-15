Скончалась Лидия Горлинская

Знаменитая советская фигуристка Лидия Горлинская скончалась на 86 году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, выразившая свои соболезнования близким спортсменки.

Горлинская, выступавшая в парном катании, дважды побеждала в чемпионате СССР и занимала второе место на Всемирной зимней Универсиаде.

В паре с Юрием Киселевым Горлинская первой из советских фигуристок выступила на чемпионате Европы по фигурному катанию в 1956 году.