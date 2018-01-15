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Скончалась Лидия Горлинская
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Скончалась Лидия Горлинская 

Газета.Ru 15 января 2018
Фото: "Мастера фигурного катания" (1953)
Знаменитая советская фигуристка Лидия Горлинская скончалась на 86 году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, выразившая свои соболезнования близким спортсменки.
Горлинская, выступавшая в парном катании, дважды побеждала в чемпионате СССР и занимала второе место на Всемирной зимней Универсиаде.
В паре с Юрием Киселевым Горлинская первой из советских фигуристок выступила на чемпионате Европы по фигурному катанию в 1956 году.
Ранее стало известно о смерти легенды хоккейного клуба "Салават Юлаев" Владимира Быкова.
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