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Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ
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Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Москве 

ТАСС 18 января 2018
Фото: ТАСС
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. За произвольную программу россияне получили 151,23 балла, показав лучший результат сезона. Они стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов. Итоговая оценка Тарасовой и Морозова составила 221,60 балла.
Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт.
Тарасова и Морозов второй год подряд побеждают на чемпионате Европы.
Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.
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