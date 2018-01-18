Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на ЧЕ

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
После короткой программы Тарасова и Морозов занимали пятое место. За произвольную программу россияне получили 151,23 балла, показав лучший результат сезона. Они стали шестой парой в истории фигурного катания, которая получила за прокат произвольной программы больше 150 баллов. Итоговая оценка Тарасовой и Морозова составила 221,60 балла.
Вторыми стали олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт.
Тарасова и Морозов второй год подряд побеждают на чемпионате Европы.
Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.