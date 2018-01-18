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Падение Коляды и погоня за французами
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Падение Коляды и погоня за французами 

Газета.Ru 18 января 2018
Фото: РИА Новости
В первый соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу, намного опередив россиянина Дмитрия Алиева и латвийца Дениса Васильева. В парном катании победил французский дуэт Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, оставив россиян Наталью Забияко / Александра Энберта и Ксению Столбову / Федора Климова на втором и третьем местах.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве только начался, но уже успел подарить болельщикам полный спектр эмоций. В первый соревновательный день не было разыграно больших медалей турнира. На лед по очереди вышли мужчины и спортивные пары, прокатавшие короткую программу.
Однако ставки в турнире такого уровня настолько высоки, что спортсмены уже в первый день начали удивлять своих болельщиков, как со знаком «плюс», так и наоборот.
К сожалению, в среду в «Мегаспорте» своих поклонников радовали преимущественно иностранцы, когда как россияне в целом выступили ниже своих возможностей.
Фернандес и все остальные
Открылся чемпионат Европы мужским одиночным катанием. 36 фигуристов вели борьбу в короткой программе. Наибольший интерес у зрителей вызывало противостояние двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса с трио российских спортсменов.
Прошедший в декабре чемпионат России, который выиграл Михаил Коляда, дал несколько ложное ощущение выдающегося прогресса в мужском российском катании. Коляда и Александр Самарин набрали в короткой программе более 100 баллов, а чемпион страны в сумме показал 281,16. Однако надо учитывать, что на национальных соревнованиях во всем мире результаты официально не регистрируются и не идут в международный рейтинг фигуристов. И российский чемпионат наглядно показал справедливость такого регламента, так как судьи по традиции менее строго оценивали участников.
На первенстве Европе мы спустились с небес на землю и лишний раз убедились, что Фернандес — представитель мировой элиты, в то время как российские ребята, хоть и прогрессируют, но еще не доросли до уровня сильнейших в мире.
Испанец стал единственным, кто перевалил за сотню в короткой программе, набрав 103,82 балла.
Мы не стремились к совершенству, мы хотели хорошо прокатать программу, и я считаю, что справился с этой задачей.
Что же, сегодня был удачный день, завтра нас ждет тренировочный день, а в пятницу ждем с нетерпением произвольной программы», — заявил испанец на пресс-конференции после своего выступления.
А вот российские фигуристы разочаровали — по крайней мере двое из трех. Если Дмитрий Алиев выглядел вполне достойно и получил 91,33 балла от судей, допустив лишь одну явную неточность, то и Коляда, и Самарин свои прокаты попросту провалили. Коляда стал четвертым (83,41), а Самарин с двумя падениями и вовсе девятым (74,25).
Бронзовый призер российского первенства отметил после своего проката, что полностью залечил травму, которая беспокоила его в начале сезона, и теперь чувствует уверенность в своих силах.
«Этот старт для меня сегодня был легче, чем все остальные — именно по эмоциям и ощущениям.
Думаю, это связано с тем, что моя нога, которая раньше болела, сейчас не подводит меня. Я уверен, что она меня не подведет. Чувствую в себе уверенность и готовность», — сказал Алиев.
Самый большой сюрприз преподнес представитель Латвии Денис Васильев — подопечный знаменитого швейцарца Стефана Ламбьеля. Он показал третий результат — 85,11, и выиграл малую бронзовую медаль. Сможет ли удержаться молодой латвиец в тройке, будет зависеть от выступления Коляды в решающий день.
Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 19 января.
В погоне за французами
По иронии судьбы в парном катании для российских фигуристов сложилась похожая картина. Лучшими среди наших спортсменов стали бронзовые призеры чемпионата России, опередившие своих более именитых соотечественников.
Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выдали в «Мегаспорте» один из худших своих прокатов в этом сезоне.
Падение на тройном выбросе и касание рукой льда на тройном тулупе отбросили лучшую российскую пару на пятое место с результатом 70,37 балла.
И таким образом, Тарасова с Морозовым стартуют в произвольной программе не в группе сильнейших, куда входят только четыре дуэта.
Не лучшим образом выступили и Ксения Столбова с Федором Климовым из-за падения партнерши с тройного тулупа. Они заняли лишь третье место (72,05). Зато выше всяких похвал прокатали свою программу Наталья Забияко и Александр Энберт. Они показали красивое уверенное катание и не допустили ошибок, за что заслуженно получили 72,95 балла и малую серебряную медаль.
«Мы спокойно подошли к этому турниру, постарались себя настроить и, в принципе, по короткой программе всем довольны. Постараемся завтра сделать то же самое.
То исполнение, которое было сегодня, близко к максимуму на сегодняшний день», — сказал после проката Энберт.
Выиграли короткую программу постоянно прогрессирующие французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они не допустили ни одной ошибки и получили за все элементы только надбавки, что дало в сумме 75,52 балла. Однако внимательный зритель мог заметить, что французы, известные своей энергией и динамикой, в этот день выглядели несколько пассивно. Покажи Джеймс с Сипре свое катание начала 2017 года, то они могли получить оценку близкую к 80. Морган подтвердил это ощущение, беседуя с журналистами после соревнований.
«Не лучший был прокат у нас, но в целом мы довольны. Нам многое еще нужно улучшить», — сказал Сипре.
Произвольная программа у спортивных пар пройдет в четверг, 18 января.
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