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Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
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Российская фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ 

ТАСС 18 января 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Загитова набрала 80,27 балла, установив свой личный рекорд. Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов — россиянка Евгения Медведева на командном чемпионате мира в 2017 году (80,85).
Второе место после короткой программы занимает Медведева (78,57). Третьей идет итальянка Каролина Костнер (78,30).
Произвольная программа у женщин пройдет 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.
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