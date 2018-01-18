Российская фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ

Произвольная программа у женщин пройдет 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.

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