Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ

Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Загитова набрала 80,27 балла, установив свой личный рекорд. Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов — россиянка Евгения Медведева на командном чемпионате мира в 2017 году (80,85).
Второе место после короткой программы занимает Медведева (78,57). Третьей идет итальянка Каролина Костнер (78,30).
Произвольная программа у женщин пройдет 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.