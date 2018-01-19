Российским фигуристкам посоветовали «не разевать рот»

По мнению Мишина, итальянка Каролина Костнер , которая на данный момент занимает третье место после короткой программы на чемпионате Европы, будет претендовать на золото.

«Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы все-таки достанутся россиянкам», — отметил тренер.

Также он подчеркнул, что ажиотаж, поднявшийся вокруг Загитовой и Медведевой, не идет на пользу фигуристкам. «Это нездоровая ситуация, через которую в свое время проходили Евгений Плющенко Алексей Ягудин . Когда они выступали, для нас как федерации было не принципиально, кто из них станет победителем. Если не первый, так второй. Так и здесь. Это ученицы одного тренера. Каждая из них достойна победы», — заявил Мишин.

18 января Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Первой стала Загитова, которая обошла соотечественницу на 1,7 балла. Произвольная программа пройдет 20 января.

76-летний Мишин тренировал фигуристов с 1973 года. Среди его подопечных — двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко, который в марте завершил карьеру.