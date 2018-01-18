Мозер: не задумываемся о 28 января, знаем, что «чистые» и поедем на ОИ 

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что ее спортсмены «чистые» в отношении антидопинговых правил, а о дате, когда будет принято решение по допуску россиян на Олимпиаду-2018, тренер и атлеты не задумывается.
"А мы не задумываемся, мы знаем, что мы «чистые», и мы знаем, что мы будем выступать", — сказала Мозер журналистам.
В четверг все три пары Мозер, заявленные на чемпионат Европы в Москве, завоевали весь пьедестал почета турнира. Евгения Тарасова/Владимир Морозов выиграли золото, Ксения Столбова/Федор Климов — серебро, Наталья Забияко/Александр Энберт — бронзу. Крайним сроком подачи заявки на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане является 28 января.