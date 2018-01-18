Мозер: не задумываемся о 28 января, знаем, что «чистые» и поедем на ОИ

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что ее спортсмены «чистые» в отношении антидопинговых правил, а о дате, когда будет принято решение по допуску россиян на Олимпиаду-2018, тренер и атлеты не задумывается.

"А мы не задумываемся, мы знаем, что мы «чистые», и мы знаем, что мы будем выступать", — сказала Мозер журналистам.