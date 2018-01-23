Российские пары заняли второе и третье места в танцах на ЧЕ

Александр Жулин: Боброва и Соловьёв по праву заняли своё второе место

"Ребята сумели выстоять в трудной ситуации, когда стали четвёртыми в коротком танце. Мы понимали, что будет непростая ночь перед произвольным. Они уже давно не были в такой ситуации (если вообще когда-либо были). Но молодцы Катя и Дима: собрались, послушались наших советов, что не надо испытывать ужас, а нужно просто выйти и показать свой танец. Они по праву заняли своё второе место. Я горжусь ребятами. Они надёжные, и на них можно ставить, когда есть какая-то проблема. Кто-то другой бы сломался после четвёртого места. Это бойцовая пара, и к Олимпиаде мы ещё прибавим", — сказал он.