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Российские пары заняли второе и третье места в танцах на ЧЕ
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Александр Жулин: Боброва и Соловьёв по праву заняли своё второе место 

Газета.Ru 23 января 2018
Фото: ТАСС
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал серебряное выступление своих подопечных — Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает RT.
"Ребята сумели выстоять в трудной ситуации, когда стали четвёртыми в коротком танце. Мы понимали, что будет непростая ночь перед произвольным. Они уже давно не были в такой ситуации (если вообще когда-либо были). Но молодцы Катя и Дима: собрались, послушались наших советов, что не надо испытывать ужас, а нужно просто выйти и показать свой танец. Они по праву заняли своё второе место. Я горжусь ребятами. Они надёжные, и на них можно ставить, когда есть какая-то проблема. Кто-то другой бы сломался после четвёртого места. Это бойцовая пара, и к Олимпиаде мы ещё прибавим", — сказал он.
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