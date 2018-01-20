Ягудин: У Плющенко будет еще ребенок

Алексей Ягудин стал очередным звездным гостем ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", в котором неожиданно высказался о своем вечном сопернике Евгении Плющенко. Фигурист выразил уверенность, что у его вечного соперника будет еще ребенок.

Едва Алексей Ягудин появился в студии передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" и нажал зеленую кнопку с вопросом, немедленно зашла речь о его вечном сопернике Евгении Плющенко. Действительно, у них было много общего: они делили один лед и одного тренера Алексея Мишина . Лишь на седьмой год Алексей Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой

Сам фигурист так объяснил жесткую конкуренцию с Плющенко:

"Это не зависть, это спорт. Он проигрывает — я доволен, я проигрываю — он доволен". Несмотря на то, что Алексей и Евгений давно завершили карьеру, точек соприкосновения у них так и не нашлось. "У нас абсолютно разные взгляды на жизнь и абсолютно разные круги общения", — констатировал Ягудин.

На вопрос, у кого больше медалей с Чемпионатов мира, Алексей ответил правильно — у него. Всего на одну. Однако Ягудин неожиданно признался Кудрявцевой, что сейчас совершенно равнодушен к тому времени, у него нет ностальгии и каких-либо эмоций.

Когда оказалось, что фигурист выиграл деньги на вопросе о Плющенко, то поблагодарил (шутливо, если не сказать язвительно) бывшего соперника и покрутился в кресле. "А давай передадим привет Евгению", — решила сгладить момент ведущая Лера Кудрявцева.

Ягудин немедленно согласился и сказал:

"Женька, спасибо за… за… Хотя чего тебя благодарить?.. " Кудрявуева посмеялась и на камеру обратилась к Плющенко: "Женя, в общем, мы тебе шлем привет и говорим, что мы тебя очень любим".

Однако в эту минуту Алексей Ягудин вдруг сменил тон и стал серьезным.