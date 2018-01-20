Боброва: ждём приглашения на Олимпиаду и очень на него надеемся

Фигуристка Екатерина Боброва , выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым , очень надеется, что на приглашении на Олимпиаду-2018 не скажется её история с мельдонием.

«Уже известно число, когда российским спортсменам из списка, отправленного российскими федерациями в различных видах спорта, должны прислать приглашения, — это 28 января. Что касается фигурного катания, я абсолютно уверена, что все спортсмены, которых наша федерация хочет послать на Олимпиаду, получат свои приглашения.