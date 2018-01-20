Боброва: ждём приглашения на Олимпиаду и очень на него надеемся 

Фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, очень надеется, что на приглашении на Олимпиаду-2018 не скажется её история с мельдонием.
«Уже известно число, когда российским спортсменам из списка, отправленного российскими федерациями в различных видах спорта, должны прислать приглашения, — это 28 января. Что касается фигурного катания, я абсолютно уверена, что все спортсмены, которых наша федерация хочет послать на Олимпиаду, получат свои приглашения.
Есть небольшой момент, который интересует только нас с Димой. У меня была история с мельдонием, о которой вы прекрасно знаете, поэтому это немного волнительно. Это не была в полном смысле допинг-история: я ни в чём не была виновата, и меня оправдали. На чемпионате мира мы не выступали не потому, что нас дисквалифицировали, а временно отстранили от соревнований — к допингу как таковому это отношения не имеет. Но вокруг России сейчас непростая ситуация, так что мы сейчас ждём приглашения и очень на него надеемся», — передаёт слов Бобровой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.