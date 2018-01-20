Мишин: ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой схож с ситуацией между Плющенко и Ягудиным

В субботу завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Победительницей турнира стала Загитова, набравшая в сумме за короткую и произвольную программы 238,24 балла. Медведева заняла второе место (232,86).

"И Алина была блестящая, и Женя была отличная. У Загитовой — задор и молодость, Медведева же показала зрелость и более женственное катание. У каждой были свои плюсы, но в итоге заслуженно победила Загитова, которая показала феерическое выступление. Она является украшением не только фигурного катания, но и всего отечественного спорта", — сказал Мишин.

Тренер сравнил ситуацию девушек с выступлением российских фигуристов на Олимпиаде 2002 года. "Вспоминая ситуацию Плющенко и Ягудина, я попросил бы всех представителей СМИ, чтобы они прекратили разжигать этот ажиотаж и радовались, что две российские девочки выиграли медали. Также было и в Солт-Лейк-Сити, когда двое наших юношей взяли два первых места на Олимпиаде, только тогда один был учеником Мишина в настоящем, другой — в прошлом. Сейчас же Загитова и Медведева — подопечные Этери Тутберидзе ", — добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. На Играх команда Олимпийских атлетов из России обладает тремя лицензиями в женском катании. Окончательный состав определится на заседании экспертной группы по итогам чемпионата Европы.