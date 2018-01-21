Фигуристка Загитова — единственная, кто может бороться с Медведевой, считает Костомаров

В субботу Загитова завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходил в Москве, Медведева стала второй.

"Евгения Медведева — двукратная чемпионка всего, и психологически ей уже давно труднее всех — надо отстаивать свои звания, — сказал Костомаров. — Главная задача — справиться с волнением, у Алины Загитовой его будет меньше. Она фантастическая спортсменка, и кроме нее никто сейчас не может конкурировать с Медведевой. Желаю, чтобы у девушек не было травм и было все в порядке со здоровьем".

"Но я бы не хотел заранее уверенно отдавать победу россиянкам, так как Олимпиада — это другие соревнования, и здесь может произойти все. Достаточно вспомнить, что четыре года назад в Сочи все ждали чудес от Юлии Липницкой , но она в итоге не справилась с волнением. А чемпионкой стала Аделина Сотникова ", — отметил Костомаров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.