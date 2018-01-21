Ещё
Фигуристка Загитова — единственная, кто может бороться с Медведевой, считает Костомаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Загитова — единственная, кто может бороться с Медведевой, считает Костомаров 

ТАСС 21 января 2018
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 21 января. Российская фигуристка Алина Загитова является единственной, кто способен конкурировать с другой россиянкой Евгенией Медведевой. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, чьи слова приводит "Газета.Ru".
В субботу Загитова завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходил в Москве, Медведева стала второй.
"Евгения Медведева — двукратная чемпионка всего, и психологически ей уже давно труднее всех — надо отстаивать свои звания, — сказал Костомаров. — Главная задача — справиться с волнением, у Алины Загитовой его будет меньше. Она фантастическая спортсменка, и кроме нее никто сейчас не может конкурировать с Медведевой. Желаю, чтобы у девушек не было травм и было все в порядке со здоровьем".
"Но я бы не хотел заранее уверенно отдавать победу россиянкам, так как Олимпиада — это другие соревнования, и здесь может произойти все. Достаточно вспомнить, что четыре года назад в Сочи все ждали чудес от Юлии Липницкой, но она в итоге не справилась с волнением. А чемпионкой стала Аделина Сотникова", — отметил Костомаров.
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
ТАСС: последние новости
Фигуристка Трусова после ЧМ намерена разучить еще больше четверных прыжков Мишин: пропуск Медведевой чемпионата мира не является трагедией, ее ждет светлое будущее Российский фигурист Ерохов стал вторым в короткой программе на юниорском ЧМ
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение