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Мутко пообещал «просто ух» на Олимпиаде
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Мутко: фигурное катание на Олимпиаде будет просто «ух» 

Газета.Ru 21 января 2018
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал список российских фигуристов, которые поедут на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух", — заявил Мутко.
Также вице-премьер прокомментировал второе место Евгении Медведевой на чемпионате Европы, которая уступила своей соотечественнице Алине Загитовой.
"Женя Медведева — это великая спортсменка, несмотря на то, что ей всего 18 лет. Женя не проигрывала весь олимпийский цикл, но случаются травмы, спорт есть спорт, ей нужно еще немного времени", — отметил чиновник.
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