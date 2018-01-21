Назван список фигуристов из России для участия в ОИ-2018

Определен список российских фигуристов для участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.
Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах Россию представят два дуэта — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.
Решение по составу приняла в воскресенье экспертная группа из 14 российских специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершающегося на льду московской арены "Мегаспорт".
Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определит специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры.