Назван список фигуристов из России для участия в ОИ-2018

Медведева, Коляда и Загитова включены в список российских фигуристов для участия в ОИ-2018

Определен список российских фигуристов для участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

Решение по составу приняла в воскресенье экспертная группа из 14 российских специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершающегося на льду московской арены "Мегаспорт".