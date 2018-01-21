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Фигуристы будут готовиться к ОИ-2018 в разных городах
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Российские фигуристы будут готовиться к Олимпиаде-2018 в разных городах 

Газета.Ru 21 января 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о сборах отечественных фигуристов в преддверии зимних Олимпийских игр — 2018. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Фигуристам улетать в Южную Корею через пять дней, 27 января. Спортсмены будут на сборах в двух городах: парное катание — в Фукуоке, остальные — в Ниигате.
В одном месте невозможно было обеспечить подготовку ко всем четырем видам. Тем более что соревнования на Олимпиаде будут начинаться в четыре утра по Москве, надо планировать тренировки", — заявил Горшков.
Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на Игры-2018.
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