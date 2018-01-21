Костомаров: Медведевой психологически труднее всех

Олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился своими ожиданиями от выступления женской сборной России по фигурному катанию в предстоящем олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее стал известен состав национальной команды страны по фигурному катанию на Игры-2018.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка всего. И психологически ей уже давно труднее всех — надо отстаивать свои звания. Главная задача — справиться с волнением. У Алины Загитовой его будет меньше. Она фантастическая спортсменка, и кроме нее никто сейчас не может конкурировать с Медведевой. Желаю, чтобы у девушек не было травм и было все в порядке со здоровьем.

Но я бы не хотел заранее уверенно отдавать победу россиянкам, так как Олимпиада — это другие соревнования, и здесь может произойти все. Достаточно вспомнить, что четыре года назад в Сочи все ждали чудес от Юлии Липницкой , но она в итоге не справилась с волнением. А чемпионкой стала Аделина Сотникова ", — заявил он в интервью "Газете.Ru"

На завершившемся накануне чемпионате Европы в Москве успех у женщин праздновала именно Загитова, тогда как Медведева заняла второе место.