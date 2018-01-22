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Тутберидзе выгнала Загитову за отношение к работе
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Тутберидзе взашей выгнала Загитову 

Дни.ру 22 января 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Тренер фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о принципах своей работы. Она не жалеет своих юных воспитанников.
Наставник призналась, что в свое время выгнала будущую чемпионку Европы Загитову за ее детское отношение к работе. Судя по всему, столь жесткое решение тренера положительно повлияло на спортсменку.
"Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда", — цитирует Этери Тутберидзе журнал Vogue.
Наставник российских фигуристок со своими подопечными не церемонится. По ее словам, тренирует девочек она с иронией, а иногда даже может и обидеть, но все — через шутку. "Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит — вот это мои ребята", — отметила Тутберидзе.
Однако такой строгости тренера есть объяснение. "Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя", — объяснила Этери. "Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до восемнадцати лет, но тогда начнется регресс", — уверена она.
Напомним, в Москве с 17 по 21 января прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании золото взяла 15-летняя дебютантка Алина Загитова. Победителем в мужской категории стал испанец Хавьер Фернандес. Лидером в противостоянии спортивных пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Лучшими в соревновании завоевали лидеры среди танцевальных пар, представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
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