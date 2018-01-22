Тутберидзе выгнала Загитову за отношение к работе

Тутберидзе взашей выгнала Загитову

Наставник призналась, что в свое время выгнала будущую чемпионку Европы Загитову за ее детское отношение к работе. Судя по всему, столь жесткое решение тренера положительно повлияло на спортсменку.

"Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может без льда", — цитирует Этери Тутберидзе журнал Vogue.

Наставник российских фигуристок со своими подопечными не церемонится. По ее словам, тренирует девочек она с иронией, а иногда даже может и обидеть, но все — через шутку. "Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело, а те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит — вот это мои ребята", — отметила Тутберидзе.

Однако такой строгости тренера есть объяснение. "Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя", — объяснила Этери. "Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до восемнадцати лет, но тогда начнется регресс", — уверена она.