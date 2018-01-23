Авербух: ситуация с Букиным вообще кошмар

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что МОК не допустил на Олимпиаду в Пхёнчхане фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Столбова выступает в дуэте с Фёдором Климовым, Букин — с Александрой Степановой.
«Тут даже нечего комментировать. Ситуация с Иваном Букиным вообще непонятная, ерунда какая-то. Он даже не выступал в Сочи. Объективно у пары Букин/Степанова не было шансов на медали на Олимпийских играх, но это катастрофа конкретно для ребят. Что касается пары Климов/Столбова, то у них были шансы на медали.
Давно говорили, что они то фигурируют в этих списках, то нет. Это шок, ситуация с Букиным вообще кошмар. Боюсь, как бы это всё не привело к чему-то более страшному. Я всегда призывал и считаю, что нам нужно ехать на Олимпиаду. Но сейчас прозвучали те фамилии, которые раньше вообще мы не слышали. Это повергает в состояние ступора», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.