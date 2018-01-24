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Отстраненный от ОИ фигурист написал открытое письмо МОК
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Отстраненный от ОИ фигурист написал открытое письмо МОК 

Рамблер 24 января 2018
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Иван Букин, отстраненный от Олимпийских игр 2018 года, обратился к Международному олимпийскому комитету с открытым письмом. Текст обращения опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).
«Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — пишет спортсмен.
Иван Букин выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой. Для обоих спортсменов южнокорейская Олимпиада должна была стать первой в карьере.
«Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на Чемпионате Европы в Москве. Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане», — говорится в письме.
Букин выразил надежду, что решение комиссии МОК будет пересмотрено.
Ранее МОК отстранил от участия в зимних Олимпийских играх фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову. Таким образом, на Игры не поедут и их партнеры — Александра Степанова и Федор Климов.
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