Отстраненный от ОИ фигурист написал открытое письмо МОК

«Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде», — пишет спортсмен. Российский фигурист Иван Букин , отстраненный от Олимпийских игр 2018 года, обратился к Международному олимпийскому комитету с открытым письмом. Текст обращения опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Иван Букин выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой . Для обоих спортсменов южнокорейская Олимпиада должна была стать первой в карьере.

«Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на Чемпионате Европы в Москве. Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане», — говорится в письме.

Букин выразил надежду, что решение комиссии МОК будет пересмотрено.