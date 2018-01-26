Столбова и Климов отказались ехать на предолимпийские сборы

Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии

"Ксения и Федор отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии. Во-первых, им надо прийти в себя, психологически они в тяжелом состоянии. Во-вторых, решили не мешать ребятам, которые готовятся к Олимпиаде, — рассказала Мозер. — Восстановятся и начнут подготовку к чемпионату мира". Международный олимпийский комитет (МОК) 23 января принял решение не выдавать приглашение на Игры в южнокорейском Пхёнчхане Столбовой, выступающей в паре с Климовым, а также Ивану Букину , который готовился к Олимпиаде-2018 в танцевальном дуэте с Александрой Степановой

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане (Италия) с 19 по 25 марта. Российские фигуристы вылетают на предолимпийский сбор в Японию 27 января.

Российские атлеты не будут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх чистым атлетам под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме. Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.