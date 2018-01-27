Степанова и Букин не будут участвовать в предолимпийском сборе

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не будут участвовать в предолимпийском сборе команды в Японии, сообщил тренер спортсменов Александр Свирин. Его слова приводит ТАСС.
"Взвесив все за и против и посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что делать этого не стоит из-за разницы во времени и часовых поясов. Степанова и Букин не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира.
Если Международный олимпийский комитет изменит свое решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхёнчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов", — отметил Свирин.
Ранее олимпийская чемпионка 1998 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова рассказала, как помогает не допущенному к Играм-2018 Ивану Бунину отстоять свое честное имя.