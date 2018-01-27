Степанова и Букин не будут участвовать в предолимпийском сборе

Фигуристы Степанова и Букин отказались от предолимпийского сбора в Японии

"Взвесив все за и против и посоветовавшись с Сашей и Иваном, спортсмены и мы решили, что делать этого не стоит из-за разницы во времени и часовых поясов. Степанова и Букин не полетят в Японию, спортсмены вместе с нами будут готовиться к чемпионату мира.

Если Международный олимпийский комитет изменит свое решение и допустит Ивана до участия в Олимпиаде, то мы сразу вылетим в Пхёнчхан к началу соревнований танцевальных дуэтов", — отметил Свирин.