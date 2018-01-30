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Олимпийские чемпионы написали МОК открытое письмо
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22 олимпийских чемпиона обратились к МОК через открытое письмо 

Газета.Ru 30 января 2018
Фото: РИА Новости
Фигуристка Наталья Бестемьянова собрала подписи 22 олимпийских чемпионов по фигурному катанию, а также двух тренеров — Татьяны Тарасовой и Тамары Москвиной под открытым письмом президенту и членам Международного Олимпийского комитета в поддержку отстраненного спортсмена Ивана Букина. Текст сообщения приводит RT.
"Уважаемый господин Бах и уважаемые члены МОК!
Мы обращаемся к Вам от имени всех спортсменов мира, будущих Олимпийских чемпионов и чемпионов прошлых лет. До последнего времени мы искренне поддерживали МОК в его деятельности, верили в идеалы честности и беспристрастности, которые мы все безоговорочно связывали с Олимпийскими играми и Олимпийским движением в целом", — говорится в начале документа.
"Мы были глубоко шокированы и возмущены решением о недопуске на Олимпийские игры тех спортсменов, чья допинговая история является абсолютно чистой. Спортсменов, которые неоднократно доказывали, что они не применяют запрещенные препараты, сдавая многочисленные тесты различным антидопинговым лабораториям всего мира.
Спортсменов, которые никогда не запрашивали терапевтическое исключение на использование определенных лекарств. Спортсменов, которые доказали, что всё, чего они достигли на пути к Олимпийским играм, это исключительно результат их ежедневного упорного труда", — отмечается в письме.
Также авторы письма выразил надежду на то, что решение по Букину будет пересмотрено.
"Отказывая сейчас "чистым" спортсменам в их заслуженном праве участвовать в Олимпийских играх, Вы рискуете окончательно разрушить образ Игр как справедливых и честных соревнований, образ, который с большим трудом создавали многие поколения спортсменов и руководителей МОК до Вас.
Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имели никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и, тем не менее, он не был приглашен на Олимпийские зимние игры 2018 года.
Мы верим, что такой поступок позволит вернуть стремительно убывающее доверие к МОК как к независимой и справедливой международной организации, а также позволит молодым спортсменам вновь поверить в мечту и перестать бояться того, что однажды с ними может произойти то же самое", — говорится в документе.
Под обращением к МОК оставлены подписи Андрея Букина, Скотта Хамильтона, Виктора Петренко, Марины Анисиной, Гвендаля Пейзера, Марины Климовой, Сергея Пономаренко, Елены Бережной, Антона Сихарулидзе, Олега Васильева, Елены Валовой, Оксаны Казаковой, Артура Дмитриева, Екатерины Гордеевой, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, Александра Зайцева, Аделины Сотниковой, Евгения Платова, а также действующей чемпионки мира Евгении Медведевой.
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