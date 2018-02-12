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Сотникова: «золото» фигуристов сорвалось из-за Коляды
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Сотникова: «золото» фигуристов сорвалось из-за Коляды 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что «золото» командного турнира ОИ-2018 не досталось россиянам из-за выступления фигуриста Михаила Коляды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Если бы Коляда показал все, на что способен в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось», — сказала спортсменка.
Она назвала серебряную медаль «прекрасным результатом», напомнив, что в Пхёнчхане выступала «очень молодая» команда, дебютанты Олимпийских игр.
По мнению Сотниковой, российские фигуристы «показали лучшее, что могут сделать сейчас». Самое интересное будет впереди, когда начнутся личные соревнования, отметила она.
Коляда стал восьмым в короткой программе, а в произвольной — вторым.
После выступления Алины Загитовой, занявшей первое место в произвольной программе командного турнира ОИ, команда российских атлетов гарантировала себе серебряные медали турнира. «Золото» досрочно завоевали канадцы.
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