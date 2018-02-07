Тарасова о травле российских спортсменов: «О нас вытирают ноги»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала отстранение россиян от Олимпиады «политическим заказом чистой воды». Об этом сообщает «Столица — С».

Также Тарасова предположила, что в допинг-скандале замешаны «интересы спортивного бизнеса»: зрители идут смотреть на выступления чемпионов-россиян, но конкуренты пытаются их «убрать, чтобы сделать победителями своих спортсменов».

«Ведь если у девочки-американки будет золото, народ купит билеты на ее выступление», — пояснила она.

По мнению Тарасовой, россиян «бьют без правил», «заставляют встать на колени и упасть еще ниже».

"О нас просто вытирают ноги. Хотя Россия внесла огромный вклад в развитие мирового спорта!" — добавила она.

Она отметила, что не представляет, как Россия сможет все то пережить.

«Дети с четырех лет отрабатывают на холодном льду как взрослые мужики, а к ним такое отношение. В чем они виноваты? За что их наказывать!» — возмутилась тренер, добавив, что атлеты не должны «отвечать за других».

В то же время Тарасова заявила, что россиян «не берет ничего», поэтому и допинг-скандал тоже «не возьмет». По ее словам, даже если придется пропустить Игры-2018, спортсмены смогут ездить на чемпионаты Европы и мира.

Ранее Тарасова раскритиковала вице-премьера Виталия Мутко , «ни разу не попросившего извинения» у спортсменов. По ее словам, «в тюрьму» российские атлеты попали не без помощи «руководителей». Тренер отметила, что ситуацию можно было изменить, если бы чиновники начали действовать сразу же после Олимпиады в Рио.

Пятого декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. На Играх не прозвучит российский гимн, не будет там и флага РФ. Ни один сотрудник Минспорта не будет аккредитован на соревнования. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Российские спортсмены, не замешанные в допинг-скандале, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.