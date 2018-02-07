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Столбова и Климов бойкотируют Игры
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Столбова и Климов не поедут на ОИ 

Рамблер 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Ксения Столбова не примет участия в Олимпиаде 2018 года даже в случае приглашения. Об этом РИА Новости заявила ее тренер Нина Мозер.
По ее словам, Столбова и ее партнер по паре Федор Климов не поедут на Олимпиаду, так как не готовы соревноваться после испытанного ими «униженного состояния».
«Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию», — считает она.
В понедельник стало известно, что 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету в суд первой инстанции трибунала швейцарской Лозанны, потребовав допустить их к участию в Олимпиаде 2018 года. Атлеты считают решение МОК не пригласить их на Игры непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства.
Истцами являются в том числе конькобежцы Виктор Ан и Евгения Захарова, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова, бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева, хоккеисты Валерий Ничушкин и Сергей Плотников и другие.
 Ещё 12 источников 
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