Столбова и Климов бойкотируют Игры

Столбова и Климов не поедут на ОИ

По ее словам, Столбова и ее партнер по паре Федор Климов не поедут на Олимпиаду, так как не готовы соревноваться после испытанного ими «униженного состояния».

«Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию», — считает она.

В понедельник стало известно, что 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету в суд первой инстанции трибунала швейцарской Лозанны, потребовав допустить их к участию в Олимпиаде 2018 года. Атлеты считают решение МОК не пригласить их на Игры непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства.