«Засудили»: тренер о выступлении Забияко и Энберта

По мнению Мишина, пары из Китая и России должны быть первыми, так как «кто из них сильнее трудно сказать». Остальные пары, по его мнению, были равны.

Мишин подчеркнул, что на этот раз в тройке лучших должны были оказаться две пары из России.

По итогам первой части соревнований Энберт и Забияко показали восьмой результат (74,35 балла). Энберт заявил, что свое выступление они оценивают положительно.