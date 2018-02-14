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«Засудили»: тренер о выступлении Забияко и Энберта
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«Засудили»: тренер о выступлении Забияко и Энберта 

Рамблер 14 февраля 2018
Фото: ТАСС
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что третье место по итогам короткой программы спортивных пар ОИ-2018 должны были получить Наталья Забияко и Александр Энберт. Об этом сообщает «Газета.ру».
« [Их], безусловно, засудили», — сказал тренер.
По мнению Мишина, пары из Китая и России должны быть первыми, так как «кто из них сильнее трудно сказать». Остальные пары, по его мнению, были равны.
Мишин подчеркнул, что на этот раз в тройке лучших должны были оказаться две пары из России.
По итогам первой части соревнований Энберт и Забияко показали восьмой результат (74,35 балла). Энберт заявил, что свое выступление они оценивают положительно.
После короткой программы на Олимпиаде-2018 лидирует китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун с 82,39 балла, а россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались на втором месте с 81,68 балла.
 Ещё 26 источников 
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