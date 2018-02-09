Траньков дал совет выступающим под нейтральным флагом

Известный российский фигурист Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар в интервью "Газете.Ru" дал совет выступающим под нейтральным флагом россиянам.
"Ребятам, которые все же здесь, придется выступать за себя и за того парня. И держать в голове, что мы не мальчики для битья, а представители великой державы. С этими чувствами необходимо выходить на каждый старт.
Уверен, так нужно мыслить для победы. С моей стороны это не слова поддержки даже, а попытка философии…", — сказал Траньков.