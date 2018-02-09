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Ягудин пристыдил российского фигуриста
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Ягудин пристыдил российского фигуриста Коляду за провал на Олимпиаде 

Lenta.ru 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскритиковал российского фигуриста Михаила Коляду за выступление в короткой программе в рамках командных соревнований на Играх-2018. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
>> Коляда подвел сборную России
«Не могу обсуждать его психологическое и физическое состояние, поскольку не владею информацией. Но так кататься в любом случае нельзя. Ты — лидер сборной России, и это к чему-то обязывает, так ведь? Как можно было совсем остаться без прыжков?» — недоумевал Ягудин.
Бывший фигурист признал, что Коляда провалился, и обвинил в этом как самого спортсмена, так и членов его команды.
«Они его подвели, а он не оправдал надежд. Виноваты все», — подытожил Ягудин.
Ранее 9 февраля фигуристы-одиночники открывали командные соревнования на Олимпиаде. Во время короткой программы Коляда дважды упал и набрал 74,36 балла, заняв восьмое место из десяти. Он принес российской команде три очка.
В соревнования пар российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова занял первое место, набрав 80,92 балла. Вторыми стали канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57 балла), третьими — представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (76,36 балла).
Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде проходят с 9 по 12 февраля. 11 февраля в борьбу вступят танцевальные дуэты и женщины-одиночницы.
Олимпиада в Пхенчхане официально стартовала 9 февраля. Игры продлятся до 25 февраля.
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