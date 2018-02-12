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Россия завоевала вторую медаль Олимпиады
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Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях 

Ридус 12 февраля 2018
В южнокорейском Пхёнчхане сегодня завершаются командные соревнования фигуристов. После выступления одиночников у Канады 63 очка, что гарантирует ей золотые медали. Россия вторая с 58 очками. У сборной США 53 очка, и теоретически ее может догнать Италия, у которой перед выступлениями танцоров 49 очков.
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В произвольной программе у мужчин российский фигурист Михаил Коляда показал второй результат, уступив канадцу Патрику Чану, сообщает ТАСС.
Выступавшая затем Алина Зарипова выиграла произвольную программу у женщин с личным рекордом, но успехи российских одиночниц все равно не позволили команде олимпийских атлетов из России догнать и перегнать соперников из Канады.
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