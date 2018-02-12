Россия завоевала вторую медаль Олимпиады

Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях

В южнокорейском Пхёнчхане сегодня завершаются командные соревнования фигуристов. После выступления одиночников у Канады 63 очка, что гарантирует ей золотые медали. Россия вторая с 58 очками. У сборной США 53 очка, и теоретически ее может догнать Италия, у которой перед выступлениями танцоров 49 очков.

В произвольной программе у мужчин российский фигурист Михаил Коляда показал второй результат, уступив канадцу Патрику Чану, сообщает ТАСС

Выступавшая затем Алина Зарипова выиграла произвольную программу у женщин с личным рекордом, но успехи российских одиночниц все равно не позволили команде олимпийских атлетов из России догнать и перегнать соперников из Канады.