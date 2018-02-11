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Медведева жестко ответила иностранным журналистам
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Евгения Медведева жестко ответила иностранным журналистам 

Спорт-Экспресс 11 февраля 2018
После блестящего выступления в короткой программе командного турнира российская фигуристка Евгения Медведева очень долго отвечала на вопросы журналистов в смешанной зоне. Уже в самом конце один из иностранных коллег поинтересовался у Медведевой:
— Вы стали одной из тех спортсменок, кто получил от Международного олимпийского комитета разрешение выступать на этих Играх. Вы гордитесь этим правом, признанием от МОК?
Медведева жестко, вдумчиво и подбирая слова, ответила на великолепном английском:
— Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном — не мне судить.
Напомним, россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы — 81,06. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
>> Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде
Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады — 4 очка. Также борьбу за медали продолжают США, Япония и Италия.
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