Евгения Медведева жестко ответила иностранным журналистам

После блестящего выступления в короткой программе командного турнира российская фигуристка Евгения Медведева очень долго отвечала на вопросы журналистов в смешанной зоне. Уже в самом конце один из иностранных коллег поинтересовался у Медведевой:

— Вы стали одной из тех спортсменок, кто получил от Международного олимпийского комитета разрешение выступать на этих Играх. Вы гордитесь этим правом, признанием от МОК?

— Я горжусь моей родиной, моей семьей, моими близкими людьми. Но я такой человек, что не могу гордиться сама собой. Я делаю все возможное в каждый конкретный момент. Об остальном — не мне судить. Медведева жестко, вдумчиво и подбирая слова, ответила на великолепном английском:

Напомним, россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы — 81,06. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады — 4 очка. Также борьбу за медали продолжают США, Япония и Италия.