Медведева оценила свое выступление с рекордом мира на «ниже четверки»

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе командных соревнования на Олимпийских играх.

"Сегодняшний прокат по пятибалльной шкале оценю на четыре или даже ниже. Без четверти четыре, наверное. Знаю, как могу кататься на тренировках, и знаю, что могу быть более уверенной в себе. Спортсменка установила мировой рекорд.

Но, думаю, выходила на лед именно для того, чтобы почувствовать себя. Теперь я знаю всю эту обстановку", — сказала Медведева в эфире программы "Все на матч", добавив, что теперь знает, к чему готовиться.