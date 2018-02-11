Медведева оценила свое выступление с рекордом мира

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе командных соревнования на Олимпийских играх.
Спортсменка установила мировой рекорд.
"Сегодняшний прокат по пятибалльной шкале оценю на четыре или даже ниже. Без четверти четыре, наверное. Знаю, как могу кататься на тренировках, и знаю, что могу быть более уверенной в себе.
Но, думаю, выходила на лед именно для того, чтобы почувствовать себя. Теперь я знаю всю эту обстановку", — сказала Медведева в эфире программы "Все на матч", добавив, что теперь знает, к чему готовиться.