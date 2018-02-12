Упал, очнулся, серебро. Почему Россия проиграла золото Канаде

Достижения наших прим Медведевой и Загитовой не спасли сборную России по фигурному катанию. Всё решили прокаты Коляды . Вернее, его падения.

Сборная России не смогла побороться за золото командного турнира в фигурном катании. В итоге решающей стала короткая программа в исполнении Михаила Коляды, за которую он получил всего три балла. Дальнейшая погоня успехом не увенчалась.

Коляда мог. Но не смог

Перед заключительным днём командного турнира сборная России уступала сборной Канады 6 баллов. Можно ли их было отыграть? Только при условии грубейших ошибок соперников в мужском и женском катании и собственных великолепных прокатах.

Но мужская произволка закрыла все вопросы. Открывал прокаты Михаил Коляда, который три дня назад провалил короткую. Он вновь рисковал с четверным лутцем, но на этот раз риск был вполне оправдан. Коляда, казалось, сделал этот сложнейший прыжок, но еще до приземления начал подгибать ноги и просто сел на лед. Ну, не в первый раз. Главное, что будет дальше. А дальше в программе стоял каскад, но Коляда вместо четверного тулупа прыгнул тройной, да ещё и с ошибкой на приземлении — без каскада. Только на этих двух прыжковых элементах он потерял минимум 14 баллов.

Хорошо, что дальше сумел собраться, хотя и не обошлось без помарок. Американец Адам Риппон без четверных прыжков уступил Коляде чуть более половины балла. А докрутил бы тройной лутц и был бы выше. Все зависело от Патрика Чана. Опытнейший канадец выдержал. Он сделал два четверных тулупа, один из которых в каскаде, и падение с недокрученного тройного акселя не помешало ему опередить Коляду. На этом борьба за золото была окончательно завершена. Отыграть семь баллов за две произвольные программы невозможно.

Загитова феноменальна. В личном турнире будет битва

Оставалось только смотреть на то, как будут катать девушки и танцевальные дуэты. Женщины свою произвольную программу исполнили великолепно. И началось всё с проката американки Мираи Нагасу. Точнее, с конкретного прыжка — тройного акселя. Она его сделала чисто, а дальше на такой волне у неё пошло абсолютно всё. Она оставалась первой до проката последней спортсменки. Ни канадка Габи Дэйлман, ни итальянка Каролина Костнер совсем не впечатлили. А вот Алина Загитова вышла и показала, что в личном турнире будет что-то невероятное. Накануне мировой рекорд в короткой программе установила Евгения Медведева , а на этот раз на мировое достижение замахнулась Загитова.

До рекорда Алине в итоге не хватило 2,4 балла. Но своё персональное достижение она перекрыла. Загитова каталась ещё более уверенно, чем на триумфальном для себя чемпионате Европы в Москве.