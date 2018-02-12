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Медведева: круто быть серебряным призером Олимпиады
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Медведева: круто быть серебряным призером Олимпиады 

Газета.Ru 12 февраля 2018
Фото: John Sibley/Reuters
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, каково стать обладателем серебряной медали Олимпийских игр. Слова спортсменки приводит спецкор "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Быть серебряным призером Олимпиады — это круто. Мы проделали огромную работу, долгое время шли к этим соревнованиям. Справились со всеми трудностями, и сегодня мы здесь.
Поверьте, каждый выложился по полной. Сделал свой максимум. Считаю, эти усилия не пропали даром", — отметила Медведева.
Следить за всеми событиями третьего дня Олимпиады можно в трансляции "Газеты.Ru".
Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире.
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