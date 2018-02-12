Медведева: круто быть серебряным призером Олимпиады

Дмитрий Окунев. "Быть серебряным призером Олимпиады — это круто. Мы проделали огромную работу, долгое время шли к этим соревнованиям. Справились со всеми трудностями, и сегодня мы здесь. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, каково стать обладателем серебряной медали Олимпийских игр. Слова спортсменки приводит спецкор "Газеты.Ru"

Поверьте, каждый выложился по полной. Сделал свой максимум. Считаю, эти усилия не пропали даром", — отметила Медведева.

Следить за всеми событиями третьего дня Олимпиады можно в трансляции "Газеты.Ru".

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады в командном турнире.