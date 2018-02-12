Корейская фигуристка теряла топ во время проката

22-летняя фигуристка из Южной Кореи Юра Мин в паре с Александром Гамелиным, фигуристом американского происхождения, дебютировала на Олимпиаде. Во время выступления девушке пришлось постоянно поправлять слетавший топ.