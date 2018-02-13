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Климов опроверг информацию о завершении карьеры
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Фигурист Климов опроверг информацию о завершении карьеры 

Вести.Ru 13 февраля 2018
Фото: EPA
Российский фигурист Федор Климов ответил на появившуюся ранее информацию о том, что он вместе с Ксенией Столбовой намерен завершить спортивную карьеру. По его словам, такого решения он не принимал.
"Решение об окончании карьеры я не принимал и никаких заявлений делать не собираюсь", — приводит слова Климова РИА Новости.
Как сообщали Вести.Ru, ранее тренер пары фигуристов Нина Мозер заявила о завершении карьеры своими подопечными. Она сказала, что предстоящий чемпионат мира станет для них заключительным турниром в карьере.
Напомним, что пара не принимает участие в Олимпийских играх из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении Стобовой и, таким образом, пара не смогла отправиться в Пхенчхан.
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