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Олимпийцы ответили обидевшей Загитову фигуристке
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Олимпийцы ответили обидевшей россиянку американской фигуристке 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на ОИ-2018.
По мнению Ягудина, высказывание Вагнер «сделано не от большого ума», сообщает сайт Championat.
«Мы все понимаем, что фигурное катание — это не биатлон всеми любимый или хоккей, где все понятно: забил шайбу человек или не забил, попал при выстреле или не попал, есть у него дополнительный круг или нет. В этих видах спорта все считается по секундам и с точностью. Фигурное катание — индивидуальный вид спорта. Кому-то нравится чье-то выступление, интерпретация музыки, а кому-то нет», — заявил Ягудин.
Он отметил, что выступление Алины Загитовой — это «колоссальный труд», поскольку «она имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления».
«Даже есть бонусы за прыжки, когда они выполнены во второй половине программы. Может быть, в Эшли говорит обида зато, что она не может такое сделать. Я никогда никого не критиковал за высказывания. Но просто Эшли Вагнер сейчас находится дома в США, а Алина выступает на Олимпийских играх и с гордо поднятой головой представляет там нашу великую страну», — добавил Ягудин.
Ситуацию прокомментировал и двукратный олимпийский чемпион ОИ-2014 в Сочи Максим Траньков.
«Эшли Вагнер в последнее врем любит «выступить», может за это спортивные боги и наказывают? Ее на Играх мы не видим. Ничего — собака лает, ветер носит, а караван идет, все это эпатаж и последствия дружбы с Адамом Риппоном, рядом с которым ей хочется быть такой же яркой. Я бы вместо этого посоветовал ей к 30 годам научиться докручивать прыжки и, прежде чем кого-либо критиковать, самой что— нибудь выиграть», — цитирует Транькова ТАСС.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей поставили на место американскую фигуристку, которая раскритиковала россиянку Алину Загитову за то, что та якобы «загубила» свою программу.
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