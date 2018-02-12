Олимпийцы ответили обидевшей Загитову фигуристке

Олимпийцы ответили обидевшей россиянку американской фигуристке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал высказывание американской фигуристки Эшли Вагнер о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на ОИ-2018.

«Мы все понимаем, что фигурное катание — это не биатлон всеми любимый или хоккей, где все понятно: забил шайбу человек или не забил, попал при выстреле или не попал, есть у него дополнительный круг или нет. В этих видах спорта все считается по секундам и с точностью. Фигурное катание — индивидуальный вид спорта. Кому-то нравится чье-то выступление, интерпретация музыки, а кому-то нет», — заявил Ягудин. По мнению Ягудина, высказывание Вагнер «сделано не от большого ума», сообщает сайт Championat.

«Даже есть бонусы за прыжки, когда они выполнены во второй половине программы. Может быть, в Эшли говорит обида зато, что она не может такое сделать. Я никогда никого не критиковал за высказывания. Но просто Эшли Вагнер сейчас находится дома в США, а Алина выступает на Олимпийских играх и с гордо поднятой головой представляет там нашу великую страну», — добавил Ягудин. Он отметил, что выступление Алины Загитовой — это «колоссальный труд», поскольку «она имеет в себе силы и возможность оставить все прыжки на вторую половину выступления».

«Эшли Вагнер в последнее врем любит «выступить», может за это спортивные боги и наказывают? Ее на Играх мы не видим. Ничего — собака лает, ветер носит, а караван идет, все это эпатаж и последствия дружбы с Адамом Риппоном, рядом с которым ей хочется быть такой же яркой. Я бы вместо этого посоветовал ей к 30 годам научиться докручивать прыжки и, прежде чем кого-либо критиковать, самой что— нибудь выиграть», — цитирует Транькова ТАСС. Ситуацию прокомментировал и двукратный олимпийский чемпион ОИ-2014 в Сочи Максим Траньков

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей поставили на место американскую фигуристку, которая раскритиковала россиянку Алину Загитову за то, что та якобы «загубила» свою программу.