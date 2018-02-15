Тарасова и Морозов упустили медали

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
По итогам выступления россияне набрали балла (81,68 балла в короткой программе и 143,25 в произвольно). Золото завоевали представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (235,90), второе место заняли китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (235,77), третьими — канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).
Другая российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (212,88) заняла седьмое место, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов (194,45) стали 12-ми.
Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Спортивные пары. Итог1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) — 235,902. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 235,773. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 230,154. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 224,93