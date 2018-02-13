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Траньков оценил выступление Медведевой
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Траньков поделился впечатлениями от выступления Медведевой в Пхенчхане 

РИА Новости 13 февраля 2018
Чемпион Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Максим Траньков во время видеочата с пользователями соцсети Одноклассники рассказал о своем отношении к Евгении Медведевой, спорах с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, а также оценил работу иностранных спортивных комментаторов. Запись эфира доступна в группе Олимпийского комитета России в ОК.
По словам Транькова, рекордные 81,6 балла Медведевой в короткой программе говорят об уникальных профессиональных качествах фигуристки.
"Это легенда фигурного катания, образец поведения, ума. Давно у нас не было такой одиночницы, примера для многих других спортсменов", — сказал он во время обсуждения выступления спортсменки в Пхенчхане.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа. Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Вспоминая работу с Татьяной Тарасовой в комментаторской будке, Траньков признался, что постоянно спорит с именитым тренером, однако рядом с ней всегда ощущает себя "в своей тарелке".
"Мне очень комфортно с Татьяной Анатольевной комментировать. Ей тоже, судя по её отзывам о моей работе. Я очень многому у нее учусь… С гордостью могу сказать, что я коллега Тарасовой", — заявил олимпийский чемпион.
В заключение спортсмен рассказал, что из зарубежных комментаторов ему нравится Курт Браунинг, который, по его словам, "всегда ходит по лезвию бритвы". Он также выделил Джонни Вейра и Тару Липински, которых назвал "самой яркой парой комментаторов" на нынешних зимних Олимпийских играх.
Российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, завоевавшие серебряные медали в парном катании чемпионата мира по фигурному катанию в Ницце
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