Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ

Чемпионка Олимпиады-2018 в парном катании немка Алена Савченко заслужила золото Игр, а у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, остановившихся в шаге от пьедестала, все еще впереди. Таким мнением с журналистами поделилась российский тренер Татьяна Тарасова.
Савченко и Бруно Массо завоевали золото Игр, набрав по сумме двух программ 235,90 балла и установив мировой рекорд в произвольной программе (159,31). Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47), бронзу — канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15). Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место (224,93), Наталья Забияко и Александр Энберт показали седьмой результат (212,88), Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 12-й (194,45). Для 34-летней Савченко Игры-2018 стали пятыми в карьере.
"Такие люди, как Алена, двигают мир вперед, мы все ей обязаны за интерес к парному катанию, который она поддерживает десятилетиями, и, меняя партнеров, только улучшает его, спасибо ей за это. Она — настоящий олимпионик, боец, и спорт к ней на этих Играх повернулся лицом. Проигрывая семь баллов, выйти и так выступить! Она не каталась, это было какое-то волшебство, поздравляю ее", — подчеркнула Тарасова.
Тарасова рассказала, что является фанаткой Савченко. "Потому что это личность, трудоголик, талантливый человек. Это — не везение, просто она выстрадала золото своей невероятной любовью к фигурному катанию. Это — служение спорту, я не могу это не отметить", — сказала тренер.
"Что касается серебряных призеров, то они допустили ошибки, но это тоже выдающаяся пара с ярким лицом, с серьезным техническим оснащением в программе. Те, кто занимают на Играх первые 3-4 места, имеют фантастический набор элементов. Заслуженное место и у канадцев — рисковали четверным выбросом, а Женя сделала много ошибок, причем дурацких", — считает Тарасова.
У Тарасовой и Морозова все впереди
Россияне Тарасова и Морозов завершают выступление на Олимпиаде с серебряной медалью командного турнира, в котором выиграли короткую программу. В произвольной пару заменили Наталья Забияко и Александр Энберт.
"Мне жаль, что Тарасова и Морозов не выступали в командном турнире с произвольной программой, на мой взгляд это не помешало бы им сегодня выступить, а может и помогло бы. А в командном их участие могло бы помочь выиграть. Это — мое убеждение, основанное на интуитивном чувстве, на котором я живу, на которое опираюсь. И я очень горжусь, что оно у меня есть", — подчеркнула Тарасова.
Собеседница отметила, что у Тарасовой и Морозова все еще впереди. "У Жени с Володей будет все хорошо, они молодые, и они молодцы — у них первая Олимпиада, и, надеюсь, не последняя. Надеюсь, это только начало, и, думаю, это их закалит. А их тренерам, балетмейстерам, художникам даст возможность посмотреть на них по-другому, сделать их разнообразными, почувствовать и понять, что у парного катания есть разные стороны и краски", — отметила Тарасова.
"Парное катание, как и другой вид фигурного катания, не состоит только из технического мастерства. Я желаю нашим ребятам дальнейшей интересной работы. Они только вошли в эту жизнь, и они уже с командной серебряной медалью", — подчеркнула тренер.
Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.