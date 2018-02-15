Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ

Тарасова рассказала, что является фанаткой Савченко. "Потому что это личность, трудоголик, талантливый человек. Это — не везение, просто она выстрадала золото своей невероятной любовью к фигурному катанию. Это — служение спорту, я не могу это не отметить", — сказала тренер.

"Парное катание, как и другой вид фигурного катания, не состоит только из технического мастерства. Я желаю нашим ребятам дальнейшей интересной работы. Они только вошли в эту жизнь, и они уже с командной серебряной медалью", — подчеркнула тренер.

Собеседница отметила, что у Тарасовой и Морозова все еще впереди. "У Жени с Володей будет все хорошо, они молодые, и они молодцы — у них первая Олимпиада, и, надеюсь, не последняя. Надеюсь, это только начало, и, думаю, это их закалит. А их тренерам, балетмейстерам, художникам даст возможность посмотреть на них по-другому, сделать их разнообразными, почувствовать и понять, что у парного катания есть разные стороны и краски", — отметила Тарасова.