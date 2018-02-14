Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой во время Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой персоной в российских социальных сетях в первые дни зимних Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом говорится в исследовании BrandAnalytics.

BrandAnalytics

За первые пять дней соревнований российские пользователи опубликовали в соцсетях более 500 тысяч постов и комменториев о спортсменах и событиях Олимпиады, на которой российские спортсмены выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Самыми обсуждаемыми персонами Игр стали спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях — фигуристы, биатлонисты и шорт-трекисты.

Кроме того, на верхних строчках рейтинга обсуждаемости в российских социальных сетях оказались, в частности, американский болельщик Филип Вахуда , развернувший российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла 9 февраля, а также поэт Константин Фролов-Крымский и герой его произведения, посвященного Олимпиаде-2018, Пьер де Кубертен

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

BrandAnalytics — система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Для подготовки данного исследования были проанализированы русскоязычные сообщения с упоминанием Олимпийских игр в различных вариантах написания. Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ.