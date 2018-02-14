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Медведева — самая обсуждаемая спортсменка ОИ
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Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой во время Олимпиады 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой персоной в российских социальных сетях в первые дни зимних Олимпийских игр, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом говорится в исследовании BrandAnalytics.
BrandAnalytics
За первые пять дней соревнований российские пользователи опубликовали в соцсетях более 500 тысяч постов и комменториев о спортсменах и событиях Олимпиады, на которой российские спортсмены выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Самыми обсуждаемыми персонами Игр стали спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях — фигуристы, биатлонисты и шорт-трекисты.
Также в число самых обсуждаемых персон попал российский биатлонист Антон Шипулин, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Играх в Пхёнчхане. Также вне Олимпиады остались такие российские спортсмены, как лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, шорт-трекист Виктор Ан.
Кроме того, на верхних строчках рейтинга обсуждаемости в российских социальных сетях оказались, в частности, американский болельщик Филип Вахуда, развернувший российский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла 9 февраля, а также поэт Константин Фролов-Крымский и герой его произведения, посвященного Олимпиаде-2018, Пьер де Кубертен.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
BrandAnalytics — система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Для подготовки данного исследования были проанализированы русскоязычные сообщения с упоминанием Олимпийских игр в различных вариантах написания. Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ.
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