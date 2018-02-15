Дюамель и Рэдфорд рады завершить карьеру бронзой на ОИ

Канадская пара фигуристов Дюамель и Рэдфорд рады завершить карьеру олимпийской бронзой

Дюамель и Рэдфорд являются двукратными чемпионами мира (2015, 2016) и дважды бронзовыми призерами (2013, 2014) мирового первенства в парном катании.

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