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Дюамель и Рэдфорд рады завершить карьеру бронзой на ОИ
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Канадская пара фигуристов Дюамель и Рэдфорд рады завершить карьеру олимпийской бронзой 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: ТАСС
Канадские фигуристы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд рады завершить карьеру бронзовыми медалями Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявила Дюамель.
В четверг в соревнованиях спортивных пар победу одержали немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо. Серебро завоевали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, бронзу — 32-летняя Дюамель и 33-летний Рэдфорд. Канадцы выступали в паре с 2010 года. В командных соревнованиях они выиграли золото в Пхёнчхане и серебро на Играх-2014 в Сочи.
"Я прокрутила в голове все восемь лет, что мы работали вместе и поняла — мы сделали все, что было в наших силах. Я чувствую себя состоявшимся человеком, в спорте я добилась всего, чего хотела. Мы очень рады, что наши выступления закончились олимпийской медалью, иначе мы бы с горечью вспоминали наш уход из спорта", — сказала Дюамель.
Дюамель и Рэдфорд являются двукратными чемпионами мира (2015, 2016) и дважды бронзовыми призерами (2013, 2014) мирового первенства в парном катании.
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