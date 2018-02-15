Савченко прокомментировала победу в паре с Массо

Немецкая фигуристка Алёна Савченко высказалась о победе в дуэте с Бруно Массо на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в рамках соревнования спортивных пар.
«Если бы я не верила в то, чем я занимаюсь, я бы этим не занималась. Когда я предложила Бруно создать пару, я верила в то, что придёт этот момент. Хотя до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась», — приводит слова Савченко ТАСС.
Она отметила, что никогда не сдаётся и борется до конца.
«Я рада, что мы можем выступать за Германию, эта страна нас приняла и во всём поддерживала», — добавила она.
Ранее тренер рассказал, что стало причиной неудачи фигуристов Тарасовой и Морозова на ОИ-2018.