Роднина: российским фигуристам не хватило психологической подготовки

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских спортивных пар на Играх в Пхенчхане. Слова эксперта приводит ТАСС

Евгения Тарасова и "Очень обидно — во второй раз с 1964 года мы остаемся вообще без медали, такая же история была в Ванкувере. Думаю, это вопрос психологии. Я видела, что Женя и Володя были готовы, и я помню, как они боролись на московском чемпионате Европы, и как исправляли там свои ошибки. Владимир Морозов из-за ряда ошибок смогли занять только четвертое место.

Но их психологической подготовки для борьбы на Олимпиаде не хватило", — сказала Роднина.