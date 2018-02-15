Российским фигуристам не хватило психологической подготовки

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских спортивных пар на Играх в Пхенчхане. Слова эксперта приводит ТАСС.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за ряда ошибок смогли занять только четвертое место.
"Очень обидно — во второй раз с 1964 года мы остаемся вообще без медали, такая же история была в Ванкувере. Думаю, это вопрос психологии. Я видела, что Женя и Володя были готовы, и я помню, как они боролись на московском чемпионате Европы, и как исправляли там свои ошибки.
Но их психологической подготовки для борьбы на Олимпиаде не хватило", — сказала Роднина.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".