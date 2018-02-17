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Американец совершил невероятное на ОИ
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Американец Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в одной программе 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: ТАСС
Американец Натан Чен сделал шесть четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, став первым фигуристом в истории, которому это удалось.
Чен прыгнул лутц, два флипа (один из них в каскаде), два тулупа (один из них в каскаде) и сальхов. 18-летний фигурист получил 215,08 балла, однако не смог обновить мировой рекорд (223,20), который принадлежит японцу Юдзуру Ханю. После короткой программы американец занимал 17-е место.
Чен является победителем чемпионата четырех континентов и финала Гран-при — 2017. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях.
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