Американец совершил невероятное на ОИ

Американец Натан Чен первым в истории сделал шесть четверных прыжков в одной программе

Американец Натан Чен сделал шесть четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, став первым фигуристом в истории, которому это удалось.

Чен прыгнул лутц, два флипа (один из них в каскаде), два тулупа (один из них в каскаде) и сальхов. 18-летний фигурист получил 215,08 балла, однако не смог обновить мировой рекорд (223,20), который принадлежит японцу Юдзуру Ханю. После короткой программы американец занимал 17-е место.

Чен является победителем чемпионата четырех континентов и финала Гран-при — 2017. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях.