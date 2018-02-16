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Ханю подарит плюшевых Винни-Пухов болельщикам
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Фигурист Ханю подарит плюшевых Винни-Пухов болельщикам и жителям Южной Кореи 

ТАСС 16 февраля 2018
Фото: EPA
Японский фигурист Юдзуру Ханю планирует подарить болельщикам и жителям Южной Кореи плюшевых Винни-Пухов, которые были брошены на лед с трибун после его проката в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом Ханю рассказал журналистам.
Ханю с ранних лет перед прокатами помимо коробки с салфетками и бутылки с водой кладет на бортик небольшую игрушку Винни-Пуха, своего любимого мультипликационного героя. Поклонники Ханю следуют за ним по всему миру с плюшевыми Винни-Пухами. В октябре 2017 года на московском этапе Гран-при после выступления Ханю волонтеры собирали россыпь желтых медвежат не меньше пяти минут. Мешки с игрушками отправились тогда в московские детские дома.
"Я подарю все игрушки жителям Пхёнчхана и Каннына. Кому— то может показаться странным, что я отдаю подарки, но таким образом я выражаю благодарность болельщикам за то добро и энергию, которую они дарят мне", — сказал Ханю.
Ханю, олимпийский чемпион Сочи, выиграл короткую программу (111,68 балла). Вторым стал испанец Хавьер Фернандес (107,58). Третье место занял японец Сёма Уно (104,17). Фигуристы представят произвольную программу 17 февраля.
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