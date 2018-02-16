Алиев: даже мыслей о волнении не было

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями после выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2018 года. Слова Алиева передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Ощущение радости, конечно, есть, но сегодня была проделана небольшая работа. Надо держаться. Завтра новый день. Перед выходом на лед особого волнения я не испытывал — даже мыслей об этом не было. Вышел спокойно на разминку, без лишних мыслей и с холодной головой. Сделал четверной лутц, почувствовал его и понял, что нужно прыгать. Выполнил", — сказал фигурист.
По итогам выступления Алиев получил 98.98 балла. На данный момент он занимает третье место.