Фигурист Алиев: даже мыслей о волнении не было

Дмитрий Окунев. "Ощущение радости, конечно, есть, но сегодня была проделана небольшая работа. Надо держаться. Завтра новый день. Перед выходом на лед особого волнения я не испытывал — даже мыслей об этом не было. Вышел спокойно на разминку, без лишних мыслей и с холодной головой. Сделал четверной лутц, почувствовал его и понял, что нужно прыгать. Выполнил", — сказал фигурист. Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями после выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2018 года. Слова Алиева передает специальный корреспондент "Газеты.Ru" По итогам выступления Алиев получил 98.98 балла. На данный момент он занимает третье место.