Алиев признался в катании «не по-русски»

Дважды упавший фигурист признался в катании «не по-русски»

«Я прекрасно понимал, с кем я буду выступать. Это, конечно, не по-русски. Русские всегда идут только наверх, и я шел только наверх, но добраться не получилось. Но седьмое место для первых Игр… Не знаю. Я проанализирую и сделаю выводы», — рассказал Алиев. Российский фигурист Дмитрий Алиев , занявший седьмое место в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх 2018 года, подвел итоги выступления. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру»

Во время выступления спортсмен дважды упал, причем при выполнении одного из прыжков подвернул голеностоп и ударился бедром о лед. По его словам, в первые секунды он почувствовал боль, однако решил, что нужно «докатывать программу».

Ранее в субботу Алиев набрал 267,51 балла по итогам короткой и произвольной программ. Он опередил соотечественника Михаила Коляду , который является первым номером сборной России. Он занял восьмую строчку, в его активе 264.25 балла. Победу одержал японец Юдзуру Ханю.