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Алиев признался в катании «не по-русски»
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Дважды упавший фигурист признался в катании «не по-русски» 

Lenta.ru 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший седьмое место в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх 2018 года, подвел итоги выступления. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».
«Я прекрасно понимал, с кем я буду выступать. Это, конечно, не по-русски. Русские всегда идут только наверх, и я шел только наверх, но добраться не получилось. Но седьмое место для первых Игр… Не знаю. Я проанализирую и сделаю выводы», — рассказал Алиев.
Во время выступления спортсмен дважды упал, причем при выполнении одного из прыжков подвернул голеностоп и ударился бедром о лед. По его словам, в первые секунды он почувствовал боль, однако решил, что нужно «докатывать программу».
Ранее в субботу Алиев набрал 267,51 балла по итогам короткой и произвольной программ. Он опередил соотечественника Михаила Коляду, который является первым номером сборной России. Он занял восьмую строчку, в его активе 264.25 балла. Победу одержал японец Юдзуру Ханю.
15 февраля россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались без медалей в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане. После короткой программы пара шла второй, однако в произвольной Тарасова упала. В итоге дуэт стал четвертым. Золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно Массо.
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