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Ягудин готов пожать руки Коляде и Алиеву
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Олимпийский чемпион Ягудин готов пожать руки Коляде и Алиеву за результат на ОИ 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда проявили мужество, показав достойный результат на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, им надо пожать за это руки. Таким мнением по телефону с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
На Играх в Пхёнчхане 18-летний Алиев, показавший в короткой программе лучший результат в карьере, в произвольной допустил серьезное падение, после которого не смог чисто исполнить все элементы. Помимо этого россиянин решил отказаться от выполнения в программе лутца в четыре оборота. В итоге с суммарным результатом 267,51 балла он стал седьмым. Коляда допустил два падения и совершил ряд ошибок в произвольной программе, показав восьмой результат (264,25).
"Уж насколько я оптимист по жизни, никаких медалей не ждал — на это был один шанс из миллиона. — рассказал Ягудин. — Я без лишних нападок и критики хочу сказать — готов подойти к каждому и пожать руку за мужество. Они на первой в жизни Олимпиаде, да еще при такой жесткой конкуренции, при таком составе участников заняли седьмое и восьмое места. Теперь надо этот результат улучшать, работать над стабильностью".
По мнению Ягудина, Алиев и Коляда не заслужили ни слова упрека. "Они сделали то, к чему готовились. Пусть что-то не получается, но тем и прекрасен олимпийский спорт, это в определенном смысле лотерея, пример которой американец Натан Чен. После короткой программы был семнадцатым, а в произвольной сделал шесть четверных и стал пятым, — отметил Ягудин. — Хочется пожелать русским ребятам биться до конца, проявляя силу русского характера".
"Как говорила мой тренер (Татьяна Тарасова — прим. ТАСС), "работать надо, и результат будет", — подчеркнул Ягудин. — Стабильность можно отработать только тренировками, раз за разом выполняя свои элементы. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Без вариантов".
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