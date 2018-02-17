Ягудин готов пожать руки Коляде и Алиеву

"Уж насколько я оптимист по жизни, никаких медалей не ждал — на это был один шанс из миллиона. — рассказал Ягудин. — Я без лишних нападок и критики хочу сказать — готов подойти к каждому и пожать руку за мужество. Они на первой в жизни Олимпиаде, да еще при такой жесткой конкуренции, при таком составе участников заняли седьмое и восьмое места. Теперь надо этот результат улучшать, работать над стабильностью".

На Играх в Пхёнчхане 18-летний Алиев, показавший в короткой программе лучший результат в карьере, в произвольной допустил серьезное падение, после которого не смог чисто исполнить все элементы. Помимо этого россиянин решил отказаться от выполнения в программе лутца в четыре оборота. В итоге с суммарным результатом 267,51 балла он стал седьмым. Коляда допустил два падения и совершил ряд ошибок в произвольной программе, показав восьмой результат (264,25).