Бестемьянова оценила шансы Бобровой и Соловьёва на медаль

Бестемьянова оценила шансы Бобровой и Соловьёва на олимпийскую медаль в танцах на льду

«Я понимаю надежды болельщиков, и о медалях можно было бы говорить, окажись Катя и Дима пятыми и выступай они в последней разминке в произвольной программе. Но добиться медали с шестой позиции и, как следствие, в предпоследней разминке крайне сложно, практически нереально», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Она также отметила, что россияне отлично выступили, но уровень соперников растёт от старта к старту.

Ранее Боброва сравнила прокат короткой программы в индивидуальном турнире с выступлением в командном.