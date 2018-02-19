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Бестемьянова оценила шансы Бобровой и Соловьёва на медаль
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Бестемьянова оценила шансы Бобровой и Соловьёва на олимпийскую медаль в танцах на льду 

RT на русском 19 февраля 2018
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва на олимпийскую медаль в танцах на льду.
«Я понимаю надежды болельщиков, и о медалях можно было бы говорить, окажись Катя и Дима пятыми и выступай они в последней разминке в произвольной программе. Но добиться медали с шестой позиции и, как следствие, в предпоследней разминке крайне сложно, практически нереально», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
Она также отметила, что россияне отлично выступили, но уровень соперников растёт от старта к старту.
Ранее Боброва сравнила прокат короткой программы в индивидуальном турнире с выступлением в командном.
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