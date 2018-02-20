Медведева и Загитова разыграют золото ОИ-2018

Фигуристки Медведева и Загитова разыграют золото Олимпийских игр

Четыре комплекта медалей будет разыграно в пятницу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле и фигурном катании, российские хоккеисты в полуфинале сыграют с чехами.

В женском одиночном катании запланирована произвольная программа, фаворитами в этом виде являются россиянки Евгения Медведева Алина Загитова . В среду российские фигуристки побили мировой рекорд в короткой программе, при этом последнее слово осталось за 15-летней Загитовой, которая опередила Медведеву на 1,31 балла.

Произвольную программу Медведева будет исполнять последней — под 24-м стартовым номером. Загитова выйдет на лед 22-й, между двумя россиянками выступит канадка Кэйтлин Осмонд, которая в короткой программе показала третий результат, отстав от Загитовой почти на четыре балла.

Третья российская участница женского турнира Мария Сотскова в короткой программе показала 12-й результат. В пятницу на лед она выйдет 13-й.

Чехи верят во Францоуза

В 10:40 мск начнется полуфинальный матч мужского хоккейного турнира между командами Чехии и олимпийских атлетов из России. Возглавляемая 49-летним специалистом Йозефом Яндачем чешская сборная в Пхёнчхане не потерпела ни одного поражения в четырех матчах, одержав две ключевые победы в серии буллитов — в групповом турнире над канадцами и в четвертьфинале над командой США.

В чешской сборной выступают представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чемпионатов Чехии и Швейцарии. Среди них немало опытных игроков — чемпионы мира 2010 года Роман Червенка Петр Коукал и вернувшийся на родину 36-летний капитан команды Мартин Эрат , который провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2006 году Эрат выиграл бронзовые медали Олимпиады в Турине.

Самыми результативными в Пхёнчхане в чешской команде являются автор трех шайб Михал Ржепик из пражской "Спарты" и форвард магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж — 4 очка (2+2). Все четыре матча на Олимпиаде без замен провел голкипер челябинского "Трактора" Павел Францоуз , который выиграл две серии буллитов.

"Павел — наш лучший игрок, — сказал тренер сборной Чехии Вацлав Проспал . — Для побед команде всегда нужен хороший голкипер, у нас такой есть. Именно Францоуз является причиной того, что мы прошли так далеко".

Российские хоккеисты в Пхёнчхане проиграли стартовый матч команде Словакии (2:3), при этом в тренерском штабе Олега Знарка считают предстоящего соперника сильнее, чем словаков, которые заняли в итоге на турнире 11-е место. "Всегда хорошо забивать первыми. Главное — играть правильно, не удаляться. Большинство и меньшинство играют большую роль, это один из главных факторов", — рассказал тренер россиян Харийс Витолиньш.

Витолиньш также подтвердил, что место в воротах вновь займет Василий Кошечкин . На тренировке в четверг российские хоккеисты занимались в тех же сочетаниях, что и выходили на лед в среду в четвертьфинале с норвежцами (6:1).

Германия ждала полуфинал 42 года

В 15:10 мск во втором полуфинале сыграют команды Канады и Германии, немцы в 1/4 финале сенсационно победили чемпионов мира шведов. Если канадцы выиграли хоккейный олимпийский турнир девять раз, в том числе в 2010 и 2014 годах, то хоккеисты из Германии лишь два раза сумели завоевать бронзу (1932, 1976).

За прошедшие 42 года немцы ни разу не пробивались в четверку лучших команд на Олимпиадах, тогда как на чемпионатах мира в последний раз им это удалось в 2010 году, когда сборная Германии заняла четвертое место.

В керлинге пройдут женские полуфиналы и матч за третье место в мужском турнире. В 09:35 мск бронзу разыграют керлингисты Швейцарии и Канады. В 14:05 мск начнутся два полуфинала женского турнира, где встретятся команды Южной Кореи и Японии, а также Швеции и Великобритании.

Чемпионки мира из Канады не пробились в плей-офф, а ставшая серебряным призером российская команда скипа Анны Сидоровой и вовсе не поехала на Олимпиаду, уступив путевку команде Виктории Моисеевой , занявшей в Пхёнчхане девятое место.

Последний биатлон Пхёнчхана

Две мужские эстафеты сезона выиграли норвежцы, одна победа на счету шведской команды. В числе претендентов на медали — команды Франции, Германии и Италии. Предстоящая эстафета завершит биатлонную программу Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В 04:00 мск начнутся соревнования по фристайлу в женском ски-кроссе. Накануне состоялся предварительный старт, по итогам которого 24 участницы были посеяны перед 1/8 финала и распределены на группы. Россиянка Анастасия Чирцова показала 15-й результат, Виктория Завадовская — 19-й. Соперницами Чирцовой в 1/8 финала станут вице— чемпионка Олимпиады 2014 года Келси Серва из Канады (2-й номер посева) и чилийка Стеффани Жоффруа (18), Завадовская стартует вместе с канадкой Бриттани Филан (3) и итальянкой Деборой Пикснер (14).

По две лучшие спортсменки из каждого заезда выходят в четвертьфинал. Финал в женском ски-кроссе запланирован на 05:20 мск.

Без россиян фаворитом стал Нёйс

В конькобежном спорте в 13:00 мск мужчины разыграют медали на дистанции 1000 м. На старт выйдут 36 спортсменов, представителей России среди них нет. В нынешнем кубковом сезоне эту дистанцию выигрывали и Павел Кулижников , и Денис Юсков , которые не получили от МОК приглашения на Олимпиаду. В начале января в Коломне Кулижников стал чемпионом Европы на этой дистанции, тогда как Юсков выиграл серебряную медаль.